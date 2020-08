Butiksvindue skiller sig ud: Sexdukker sælges i gågade

Mellem sko- og tøjbutikker og den lokale boghandel i gågaden i Faaborg sidder letpåklædte dukker til udstilling i et af butiksvinduerne. Udover at handle tøj, sko og bøger, har det siden juni været muligt at købe eller leje sexdukker midt i gågaden.

Det er sex-doll-world.dk som står bag butikken midt i gågaden, og for dem var placeringen et bevidst valg.

- Vi kiggede på andre lokationer, for det var hele tiden med at finde en kombination mellem privatliv for dem, som skulle komme og se dem, kontra det at få dem ud i offentligheden. For det er ret ukendt det her, siger René Isbrandt Jansen, som er indehaver af sex-doll-world.dk i Faaborg.

René Isbrandt Jansen, indehaver af sex-doll-world.dk i Faaborg.

Det at få det ud i offentligheden blev altså det vindende argument, og butikken er derfor at finde i Faaborg-gågade.

Faaborgenserne er ikke sippede

Flere forbipasserende stoppede nysgerrigt op foran butikken, men ingen i gågaden havde lyst til at snakke om, hvad de syntes om dukkerne og butikkens placering.

Det ville formanden for paraplyorganisationen Vores Faaborg Egn, Charlotte Stiller, dog gerne, og hun ser intet problem med sex-doll-world.dk eller placeringen af de letpåklædte dukker.

- Jeg har været nede og kigge, og det ser pænt og hyggeligt ud på sin helt egen måde, siger hun med et smil. Organisationen har indtil videre ikke hørt noget dårligt om de let påklædte dukker.

Og i Faaborg er butiksliv også at foretrække frem for tomme butiksvinduer. Også selvom det er sexdukker.

- Alle er velkomne så længe, at de driver en ordentlig forretning, siger Charlotte Stiller.

Ifølge René Isbrandt Jansen er faaborgenserne da heller ikke sippede.

- Folk har taget enormt godt imod det. Det har været overvældende positivt, og der har kun været en enkelt, som syntes, at vi i hvert fald ikke skulle ligge i gågaden, siger han.

Dukkerne er ikke billige, og denne storbarmede dame koster over 22.000 kroner. Foto: Mikkel Skov Svendsen

Dukkerne er ikke billigt sexlegetøj, og den storbarmede dame i sofaen koster over 22.000 kroner. Alligevel er der siden juni solgt 12 dukker.