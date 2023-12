Carpark North skal spille på Midtfyns Festival

I 2003 underskrev Carpark North bandets første pladekontrakt med Medley Records, lige inden de indtog scenen på Midtfyns Festival, og i 2024 vender bandet tilbage.

Midtfyns Festival har nemlig tirsdag morgen annonceret, at næste års version af festivalen får Carpark North som et af hovednavnene.

- Af flere grunde er vi begejstrede for at kunne præsentere Carpark North på næste års festival. Dels fordi den melodiske rock og energi, Carpark North kommer med passer godt til festivalen og de intime rammer, vi laver festival under og dels fordi bandet ikke er på mange af landets festivalplakater, fortæller Sune Vesterlund.

På Midtfyns Festival 2024 kan du også opleve Zar Paulo, Søren Huss og JJ Paulo.