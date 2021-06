Chokerede faaborgensere: - Det ligner en katastrofefilm

Kommunen har meldt ud, at den er klar til at hjælpe medarbejderne på værftet.

I forbindelse med branden blev en ansat ved værftet kørt til observation for røgforgiftning.Tilstanden på den ansatte er fredag morgen ukendt.

Mens branden stod på, blev borgerne i Faaborg opfordret til at blive inden døre og slukke for ventilation.

Dette er ikke nødvendigt længere, men dagen derpå kan de lokale fortsat mærke konsekvenserne fra brandene.

Gør ekstra ondt

Selv om Lars Kock og hans kone først er flyttet til byen for nylig efter flere år i udlandet, er de også påvirkede af torsdagens brande.

- Det er ganske sørgeligt, fordi det er en fantastisk og venlig by at være i. Den gamle bydel er så køn, og derfor gør det ekstra ondt for mig og min kone, siger Lars Kock.

- Det er meget uheldigt for Faaborg, men jeg tror også, det får folk til at stå sammen, tilføjer Ulla Kock.

Ifølge politiet gjorde glasfibre, aluminium og asbest fra værftet, at der blev udviklet farlig røg i forbindelse med branden på Faaborg Værft.