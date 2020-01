CNN: Egeskov Slot har et ægte eventyrligt udseende

Amerikanske CNN har fået øje på Egeskov Slot, dets voldgrave og den flotte park, som kan dateres mere end 460 år tilbage.

Det midtfynske slot er sammen med danske slotte som Kronborg, Frederiksborg Slot, Fredensborg Slot og selvfølgelig Amalienborg Slot blevet valgt som de mest fortryllende slotte, som Danmark kan byde på.

- Det lille kongerige har en imponerende samling af slotte, der spænder fra forladte fæstninger til storslåede, shakespearske royale boliger, skriver det amerikanske medie i særudgaven CNN Travel.

Læs også Efter succesår: Naturama bygger ud for 14 millioner kroner

Om Egeskov Slot skriver CNN Travel blandt andet, at slottet har "et ægte eventyrligt udseende" og er "romantisk beliggende". Desuden nævnes slottets samling af klassiske biler og dets labyrinter lavet af hække.

Udover de nævnte slotte er også Christiansborg Slot, Eremitageslottet, Rosenborg Slot og Hammershus Slot på listen over CNN Travel's danske fovoritter.

De sydfynske bygninger ved Kværndrup syd for Ringe startede egentlig som en såkaldt landsbyhovedgård, men gennem tiden forvandledes stedet til et slot og er i dag en af Europas bedst bevarede vandborge.

Egeskov Slot huser også Titanias Palads. Et dukkehus i flere etager, der tog 15 år at bygge og som er udsmykket med over 3.000 dele.

Selve Egeskov slot er opført i 1554 af rigsmarsk Frands Brockenhuus. Gården er ældre og kan dateres til 1400-tallet. Godset er i dag på 1.137 hektar.

Læs også To fynske opdagelser på top-10 over arkæologiske fund