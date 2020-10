Corona-reaktion: Robot rykker ind i fitnesscenter

De seneste 14 dage har politiet haft til opgave at holde øje med coronasikkerheden i blandt andet fitnesscentrene.

Og selvom det endnu ikke har givet anlending til påtaler, har det fået flere fitnesscentre til at øge fokus på sikkerheden.

Et center i Ringe handlede således hurtigt og utraditionelt, da der bippede en sms-besked ind om, at et medlem var konstateret smittet med covid-19.

- Vi kontaktede Autonomous Units, som har en robot, der kan køre rundt og neutralisere, fortæller Søren Roug Andersen, der er medejer af fitnesscenteret God Form.

Robotten maksede ud

Langeskov-virksomheden Autonomous Units rykkede ud med det samme og en robot blev sat i gang med at nedkæmpe eventuel smitte i fitnesslokalerne.

Det gøres ved, at robotten kører rundt på fitnesscenterets arealer og neutraliserer ved blandt andet at sprøjte brintoverilte ud i lokalet.

- Den kan køre ind, og så kan den desinficere op til forskellige renhedsgrader, siger Flemming Kjær Thingaard, direktør i Autonomous Units.

- I dette tilfælde har den makset ud og har desinficeret til klinisk renhed, så vi er fuldstændig sikre på, at hvis der var noget i går, så er det her ikke her til morgen.

Stort pres

Fitnesscentrene er blandt de brancher, der har været hårdt ramt under coronakrisen. Først med en total nedlukning og derefter har flere også været mærket af, at ikke alle føler sig trygge ved at møde op i centrene.

- Vi kan godt mærke, at vi er presset af covid-19, siger Søren Roug Andersen.

Og det pres stiger, så snart der har været et pressemøde, fortæller han.

- Vi kan for eksempel mærke det ved, når der har været et pressemøde, og nogen har sagt, at vi skal til at holde øje med fitnessbranchen, så får vi mails fra folk, som vil sættes på pause eller meldes ud, fortæller Søren Roug Andersen, der dog tilføjer, at det går fint for centeret trods alt.

Siden coronavirussen i foråret ramte Danmark, har God Form mistet 50 af sine 400 medlemmer.

Meldingen fra Fyns Politi er, at der ikke er nogen fynske fitnesscentre der har fået bøder eller lignende.