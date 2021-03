Coronavaccine: Kommunen hjælper ældre og udsatte med tidsbestilling til vaccine

I denne uge skal 64-årige Ib Buch Hansen køre fra Gudme til Aabenraa for at få sit første stik med coronavaccinen. En tid, der tog ham fem dage og adskillige forsøg at få, for så alligevel at skulle køre 164 kilometer efter vaccinen.

Netop den slags problemer med tidsbestilling for ældre og udsatte vil Faaborg-Midtfyn Kommune nu komme til livs med et team på seks personer, der skal hjælpe borgerne med at bestille tid og sørge for transport til og fra vaccinationsstedet.

Det skriver Faaborg-Midtfyn i en pressemeddelelse tirsdag.

- Det er en ekstra service, som vi gerne vil give vores borgere, så de bliver vaccineret og får en god oplevelse. Vi har valgt at indsætte seks medarbejdere, så der er god tid til hver borger, siger Kitt Lysén Pedersen, der er chef for Sundhed og Ældre i pressemeddelelsen.

Hvis det stadig ikke har været muligt at gennemføre bookingen, så har medarbejderne også i enkelte tilfælde hjulpet med selve bestillingen Kitt Lysén Pedersen, chef for Sundhed og Ældre

600 udgående opkald

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget flere opkald fra frustrerede borgere, der har haft problemer med at gennemføre tidsbestilling, trods et stort ønske om at blive vaccineret.

Derfor skal de seks medarbejdere i det midlertidige team ringe rundt til kommunens ældre og udsatte i vaccinationsprogrammets gruppe to og tre, der tæller i alt 1.124 borgere.

På stående fod har godt 600 af dem modtaget et opkald, hvor de er blevet guidet gennem systemet.

- Helt praktisk har det været med beroligende ord og en vejledning til, hvad de møder, når de ringer til Region Syddanmarks corona-callcenter - også selvom der kan være længere ventetid i telefonen. Hvis det stadig ikke har været muligt at gennemføre bookingen, så har medarbejderne også i enkelte tilfælde hjulpet med selve bestillingen, fortæller Kitt Lysén Pedersen.

Sådan ser tidshorisonten for vaccinationerne af alle danskere ud. Foto: Statens Serum Institut

Glade borgere

Der har været flere tilfælde, hvor borgere er blevet sendt på tværs af regionerne for at få vaccinen, ligesom Ib Buch Hansen fra Gudme. Men uanset hvor langt, der er til vaccinationsstedet, hjælper Faaborg-Midtfyn Kommune med transporten til og fra stedet. Det har 50 borgere indtil videre benyttet sig af.

Og kommunen oplever generelt stor glæde hos de borgere, der er blevet kontaktet.

- Vi har fået mange positive tilbagemeldinger. Uanset om de allerede har fået bestilt tid, så har flere sagt, at det er rart, at vi er der for dem. Det er også en god oplevelse for vores medarbejdere, der får talt med en masse glade og taknemmelige borgere. Så alt i alt har det været succesfuldt indtil videre, siger Kitt Lysén Pedersen.

Teamet bestående af de seks medarbejdere fortsætter, til de er gennem de lidt over 1.000 borgere, hvorefter det vurderes, om der er behov for at udvide den ekstra service til de kommende vaccinegrupper.