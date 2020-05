Counter-Strikefinale hjemme i kælderen: - Det er fedt, at vi i det mindste kan spille sammen

Søndag eftermiddag i et rækkehus i Faaborg gik bølgerne højt. Her sad nemlig fem drenge fra Faaborg E-sport og spillede u-14 finale i Counter-Strike.

Det er godt, at vi stadig kan spille online, og at vi kunne mødes i dag og spille sammen Silas Boye, spiller, Faaborg E-sportsforening

Under coronakrisen har alle former for sport været hårdt ramt. Men særligt én sportsgren har været knap så hårdt ramt sammenlignet med alle andre. Nemlig e-sport.

Her kan spillet nemlig let klares online, selvom spillerne alligevel helst ville mødes til fysiske turneringer.

Læs også Nu kan Bernt komme på arbejde: - Det betyder jo alt

- Det har været lidt mere besværligt, og jeg tror, det havde fungeret bedre, hvis det kunne være blevet afholdt i Vejle, siger Silas Boye, der er en af drengene på e-sportholdet.

- Det er kedeligt at sidde alene på værelset og spille, så det er fedt, at vi i det mindste kan spille sammen på den her måde, siger en af de andre spillere Tristan Greve. Begge drenge går i 5. klasse.

De fem drenge spillede finalen med en meters aftand til hinanden i en kælder i Faaborg.

Trods alt dejligt stadig at kunne spille

Siden 2017 har DGI afholdt et årligt LAN-party i Vejle, hvor op mod 1.500 deltagere er mødt op til en helt weekend fyldt med computerspil og fællesskab med andre spillere.

Men i år fandt kulminationen altså sted hver for sig, og med én meters afstand sad de fem drenge derfor i en kælder i Faaborg i stedet for i Vejle for at spille årets finale.

Læs også Virus holder fynboer hjemme fra stor e-sportsfinale

- Det er godt, at vi stadig kan spille online, og at vi kunne mødes i dag og spille sammen. Det er sjovt at spille e-sport, siger Silas Boye.

- Da DGI ikke kunne afvikle turneringen på grund af corona, så tog de kontakt til os, så vi i samarbejde kunne afvikle arrangmentet online i stedet, fortæller Stina Rein Greve, der er bestyrelsesmedlem i Faaborg E-sprotsforening, til TV 2/Fyn.

Giver noget ekstra at kunne sidde sammen

Oppe på stueplan sidder nogle af drengenes forældre og følger med i finalen via streamingplatformen Twitch.

- I starten sad drengene hver for sig og spillede, men da afstandskravet blev sat ned til en meter, så synes vi, at det kunne være fedt for drengene at sidde sammen, for det giver virkelig noget ekstra, siger Stina Rein Greve.

Og selvom Faaborg E-sport tabte deres første kamp, så var håbet stadig højt.

- Vi håber virkelig, at vi kan vinde i dag. Det ville være så fedt, siger Silas Boye.