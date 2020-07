Cykelturister flokkes til Fyn: - Vi vil være Nordeuropas førende cykeldestination

Fyn er i år blevet en populær feriedestination for cykelturister. Så populær at der flere steder på øen ikke er flere lejecykler tilbage.

Ægteparret Henning og Lis Sørensen fra Midtsjælland er blandt dem, der er hoppet på den tohjulede til Fyn frem for en ferie sydpå. Fredag cykler de fra Faaborg til Svendborg.

Læs også Faaborg er fyldt med turister: - Det kan kun gøre en varm om hjertet

- Vores venner spurgte, om vi havde lyst til at tage med. Hernede ved det sydfynske ø-hav, her er der jo rigtig dejligt og flot, siger Henning Sørensen fra havnen i Faaborg.

På en uge har de bevæget sig gennem det sydfynske landsskab som erstatning for de oprindelige ferieplaner.

- Vi havde bestilt en rejse, hvor vi skulle have været til Slovenien. Den blev aflyst på grund af corona, men afsted det skulle vi, og så syntes vi, det var fint at tage på en cykeltur her, fortæller Henning Sørensen.

Henning og Lis Sørensen har været glade for den fynske natur. Foto: Morten Albek

Større satsning

I 2017 startede Destination Fyn projektet Bike Island Fyn for at bringe flere turister til øen. Det kan det for alvor mærkes i år.

- Det går rigtig godt, der kommer flere cykelturister til. Vores samarbejdspartnere fortæller også, at de har markant fremgang, siger Rasmus Hessum, der er chef i Destination Fyn.

Naturen og landskabet er helt fantastisk Henning Sørensen, cykelturist

Destination Fyn regner med endnu flere cyklende turister i fremtiden.

- Cykelturismen er noget af det, vi har store forventninger til. Den overordnede vision er, at vi vil være Nordeuropas førende cykeldestination, siger Rasmus Hessum og fortsætter:

- Vi har jo en masse fine, tilrettelagte ruter, og vi har også en masse aktører, der byder sig til. Man kan selv planlægge vejen rundt og få en masse af de gode oplevelser, Fyn gemmer på.

Læs også Til Skagen på cykel: Vil indsamle en million til udsatte børn

Efterspørgsel efter udlejningscykler

Hos Fri Bike Shop i Odense kan de også mærke, at det går godt med cykelturismen på Fyn. De oplever større interesse for udlejning, end de plejer.

- Tidligere var det mest udlændinge, jeg leverede cykler til. Nu er det næsten udelukkende danske familier, og det har været positivt, siger Ulrik Drudgaard, der ejer butikken.

Ulrik Drudgaard udlejer cykler inklusiv en 22-liters taske, der kan indeholde jakke, sko og lidt små ting til turen. Foto: Morten Albek

Den øgede interesse kan også mærkes på omsætningen.

- Bedste bud er, at jeg har en vækst på 25 til 30 procent i forhold til tidligere år, fortæller Ulrik Drudgaard.

Fantastisk landskab

Tilbage på havnen nærmer cykelferien sig sin endelige destination for Henning og Lis Sørensen. Kun turen til Svendborg mangler at blive overvundet.

Ægteparret har været glade for deres fynske cykelferie.

- Det har været rigtig godt. Naturen og landskabet er helt fantastisk, siger Henning Sørensen.

- Vi ser noget andet, når vi kommer cyklende, end når vi bare sidder i en bil.

Læs også 1.500 fynboer på cykeltur - hver for sig