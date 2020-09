Dårlig dækning: Kan Fyns bedste freestylerapper lave et nummer om mobildækning?

Normalt går en freestylerapper på scenen uden at vide, hvad han skal rappe om. Der bliver trukket et tilfældigt emne, og så skal man improvisere en rap ud fra det på et minut.

Jeg glæder mig rigtig meget. Emnet ligger mig meget på sinde, fordi min egen mobildækning er så ringe Janus Forssling, freestylerapper

På torsdag bliver det anderledes for Fyns bedste freestylerapper, 26-årige Janus Forssling. Han har taget imod TV 2 Fyn Events udfordring og møder op i Rudme for at rappe om dårlig mobildækning.

-Jeg glæder mig rigtig meget. Emnet ligger mig meget på sinde, fordi min egen mobildækning er så ringe, siger han og griner.

Janus Forssling bor i Seden Syd og er ligesom mange andre fynboer ramt af dårlig mobildækning. Et emne, som TV 2 Fyn den sidste uge har sat fokus på.

Det hele kulminerer på torsdag i Rudme, hvor du ud over Janus Forssling også kan møde Jes Jessen fra Asnæs, som opfandt en løsning, der gav lynhurtigt mobil og internet i hans lokalområde.

Signe Ryge er vært, og hun har desuden inviteret flere af de ansvarlige, som kan sikre bedre mobildækning til fynboerne.

TV 2 Fyn Event: Har du også dårligt signal? Har du så dårlig dækning, at du knap nok kan sende en sms derhjemme? Så tag med til en sjov og anderledes eftermiddag i mobildækningens tegn torsdag den 24. september klokken 17.00-18.00. Signe Ryge og TV 2 Fyn Event hjælper dig blandt andet med at stille spørgsmål til eksperterne og de ansvarlige teleselskaber. Vi tager naturligvis alle forholdsregler for at forhindre coronasmitte. Læs mere i bunden af denne artikel. Blandt andet er der kun ganske få billetter til rådighed. Du kan læse mere og reservere din gratis billet her.

Det startede med Kickflipper

Janus Forssling har ikke tidligere beskæftiget sig professionelt med mobildækning. Men han har vundet flere sølvmedaljer ved DM i Freestylerap og deltaget i rapkonkurrencen MC’s Fight Night.

- Det startede helt tilbage i 2002, hvor jeg så MGP og Razz vandt med Kickflipper. Der tænkte jeg bare, at han var den sejeste i verden. Og at rap er fucking sejt, siger han og fortsætter:

- Og så har jeg skrevet tekster, siden jeg var en syv til otte år. Og indspillet sange, da jeg blev 12. Så jeg har gjort det over halvdelen af mit liv.

Men det er freestylerappen, som han for alvor brænder for.

- Det er et kæmpe adrenalinkick, og der er noget fuldstændig unikt ved, at det sker lige nu og her. Det er en organisk, dynamisk situation, der udløser nogle hormoner i kroppen, man ikke oplever nogen andre steder, siger han.

Kan rappe om alt

Hvordan Janus har tænkt sig at rime på "megabit", "mobilmast" eller "fejlmelding", må vi vente at se.

Hans rap bliver skabt på dagen ud fra de ting, som bliver sagt i salen. Men måske trækker han også på en af sine egne erfaringer med dårlig mobildækning:

- Vi skulle lave freestyleshow, og dem der holdte det, har så glemt en computer til musik, så vi må bruge mobilen. Men hans forbindelse var så dårlig, at beatet blev ved med at stoppe, fortæller han.

Vil du opleve Janus' freestylerap om dårlig mobildækning, skal du booke en af de allersidste gratis billetter til arrangementet på Rudme Friskole.

Det gøres via dette link. På grund af corona-restriktionerne bliver der ikke lukket gæster ind, som kommer uden billet.