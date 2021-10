Danmarks bedste bageri ligger på Fyn

- Vi er helt hæse, fordi vi har snakket så meget om, at folk skulle huske at stemme, siger Brian Brøndum.

I sidste ende blev sejren fynsk med overbevisende 202 stemmer ned til andenpladsen.

Brunsviger, brød og passion

Ifølge Brian Brøndum er det særligt bageriets brunsviger, som tidligere er kåret til øens bedste, der kan tage del i æren. Spørger man hans kone, er der dog også andre grunde.

- Det er vores gode brød og vores gode kunder. Det er helt klart også vores passion for at bage brød og udvikle kager. Vi elsker kager, siger Anette Brøndum.

Efter en hæsblæsende uge med flyeruddeling og instagramopdateringer, kan Anette og Brian Brøndum nu glæde sig over deres nye titel.

- Jeg synes, det er en stor titel. Det kan ikke blive større, tænker jeg. Det er en stor cadeau til både bageren og os alle sammen, siger Anette Brøndum.



Begge ejere er dog enige om, at de nok skal hjem og slappe af, inden sejrsrusen for alvor når at bundfalde sig.