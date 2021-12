Danmarks største krimiforfatter kommer til Faaborg

Stil spørgsmål

Jussi Adler-Olsen fortæller om sit omfattende forfatterskab, skæve karakterer og tankerne bag på scenen i Helios Biografen i Faaborg klokken 19 til 20 torsdag aften.

Med på scenen er Signe Ryge, som sørger for at få interessante anekdoter og viden ud af forfatteren. Det er muligt at stille spørgsmål både som live publikum i salen og via kommentartråden på livesendingen på TV 2 Fyns Facebookside.

Besøget i Faaborg er arrangeret af TV 2 Fyn Event i samarbejde med Politikens Forlag og Helios Biograf, og er en del af forfatterens aktuelle signeringsturné.