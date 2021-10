Danskere booker ophold på fynsk feriecenter som aldrig før

En stor del af overnatningerne hos det populære feriecenter i Faaborg har historisk set været udenlandske, men nu er det typisk danske gæster, der booker ferie - og i et leje, man aldrig har oplevet før.

- Det er meget glædeligt at se, at danskerne i højere grad end tidligere vælger at booke et efterårs- og juleophold i Danmark, siger Charlotte Kirk Døj.