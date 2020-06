Deler gavekort ud: - Jeg skal finde noget tøj til mig selv

En række foreninger er gået sammen for at sætte gang i handelslivet i Faaborg, og der er i løbet af et par måneder blevet indsamlet over 100.000 kroner, blandt andet ved hjælp af salget fra en "Faaborg hjælper Faaborg"-T-shirt.

I løbet af onsdagen bliver der derfor uddelt 1.000 gavekort á 100 kroner til de lokale, så de kan bruge pengene i butikkerne i Faaborg og omegn.

- Det er så fint, og jeg har også købt T-shirten, de har på hernede, netop for at støtte de lokale, siger Rikke Kromann Larsen fra Faaborg.

Hun var blandt de heldige, der fik et gavekort på 100 kroner, og hun ved godt, hvad hun skal bruge pengene på.

- Jeg skal finde noget tøj til mig selv, så det ikke kun er børnene, der får, forklarer hun.

Folkene bag håber, at modtagerne af gavekortet ud over at bruge beløbet til at handle for også bruger lidt flere kroner i butikkerne i Faaborg, så det lokale erhvervsliv slipper lettere igennem coronakrisen.

Torsten Cilleborg, der er områderedaktør for Jysk Fynske Medier i Faaborg, fortæller, hvordan kampagnen “Faaborg hjælper Faaborg” blev skudt i gang.

- Det startede med, at byen ligesom resten af landet lukkede ned, og vi kunne se, at de lokale erhvervsdrivende, især butikkerne, begyndte at få det svært, siger Torsten Cilleborg.

- Vi har fået omkring 100.000 kroner i en stor pulje, og så har vi købt 1.000 gavekort á 100 kroner, som vi deler ud i løbet af dagen i Faaborg og omegnsbyerne. Vi håber, at der er rigtig mange, der kommer og henter gavekortene, og de vil bruge dem i butikkerne og hos de erhvervsdrivende, der har lidt nød under coronakrisen, forklarer han.

Håbet er, at omsætningen i byen vil stige mere end de 100.000 kroner, der er samlet ind.

- Vi vil gerne samle faaborgenserne og få dem til at føle, at de gør en forskel for deres by, siger Torsten Cilleborg.

Kampagnen er blandt andet startet med konkurrenten Det Rigtige Faaborg.

- Når man står sammen, kan man nå rigtig langt. Folk vil gerne det lokale. De vil gerne handle lokalt og støtte det nære, og det skal vi også bruge fremover i dette kollegaskab, vi har skabt mellem to virksomheder i byen, siger Henrik Poulsen, der er journalist på Det Rigtige Faaborg.