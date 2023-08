Dement savnet i snart 48 timer: Nu sættes helikopter og Missing People ind

Fyns Politi oplyser, at det nu nærmer sig 48 timer, at det har ledt efter 85-årige Carl Jørgen, som torsdag middag gik fra sit hjem i Hvidkærparken i Nr. Lyndelse.

- Vi intensiverer nu eftersøgningen. Vi har netop rekvireret en helikopter, og Missing People har også meldt sig på banen, fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Peter Vestergaard.

Manden er dement og det er derfor af høj prioritet for politiet at finde ham. Politiet har indtil nu ledt med drone og hunde. Det besværliggør dog eftersøgningen, at der ikke er nogen som har set, hvilken retning Carl Jørgen gik.

Han beskrives som mand, 85 år gammel, høj og tynd. Iført grå kasket, grå/sort trøje og lyse shorts, og hedder Carl Jørgen.

Ser man Carl Jørgen bedes man ringe 114.

Fyns Politi opfordrer desuden borgere i området omkring Nr. Lyndelse til at tjekke haver, haveskure og lignende, da Carl Jørgen kan have søgt ly.