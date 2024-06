Diana frygter, at ny hovedvej smadrer barndomshjemmet

- Jeg kan ikke se, at der er en overordnet fordel ved at føre en stor fed vej ned fra Svanninge Bakker og dele Horneland i to, for så at fortsætte med en stor bro udover vandet og ødelægge det sidste liv, der er derude, siger Diana Glasdam.

20 millioner kroner bevilget til forundersøgelse

Politikerne på Christiansborg har allerede bevilget 20 millioner kroner til en forundersøgelse af projektet, og lige nu bliver otte forskellige linjeføringer vurderet. Fælles for de fleste af de mulige linjeføringer er, at de går direkte hen over halvøen Horneland, og forbi Diana Glasdams barndomshjem.

- Nu står vi her, det er solskin, blomsterne er her, fuglene synger og katten går rundt. Hvis der var sådan en stor vej, det kan jeg slet ikke forstå, siger Diana Glasdam.

På årets folkemøde på Bornholm er foreningen Als-Fyn Broen stærkt til stede, og afholder en række arrangementer, hvor en fast forbindelse er på dagsordenen.

- Resultatet af forundersøgelsen kommer i slutningen af året til Folketinget, og derfor er det vigtigt, at der kommer en bred opbakning og kendskab til vores projekt, som vi har arbejdet på i 11 år, siger Inge Dahl, der er formand for foreningen Als-Fyn Broen.

Opbakning fra flere borgmestre

Ifølge foreningen vil det koste 22 milliarder kroner at etablere en fast forbindelse, og med en pris på 70 kroner per tur, er vurderingen, at der vil køre 17.000 biler i døgnet.

- Det vi oplever, er, at Folketingets politikere er rigtig positive, og så er der også nogle borgmestre på Fyn og i Sønderjylland, som bakker rigtig meget op. Der er også nogle, der ikke bakker op endnu, men det kommer, tror vi, siger Inge Dahl.

Netop udsigten til mere asfalt på Horneland og tusindvis af biler har fået en række sydfynboer til at danne foreningen Sydfyns Fremtid, der kæmper mod en fast forbindelse.

- Vi mener ikke, at det står skrevet i granit, at det kommer til at give job og arbejdspladser. Der findes et meget kendt udtryk, der hedder sugerørseffekten. Det her kommer måske til at give job og arbejdspladser i enderne, i Odense, Sønderborg og Hamborg. Det kommer ikke til at gøre noget godt for Faaborg og Horne. Det giver ikke andet end en masse støj og en masse larm, siger formanden for foreningen Sydfyns Fremtid, Thomas Lundsfryd.

Vil tage højde for naturen

Inge Dahl fra Foreningen Als-Fyn mener, at man med det foreslåede projekt bliver taget hensyn til naturen.

- Der er i virkeligheden meget stort flertal for en forbindelse, men det der er vigtigt, er, at vi siger, at det også skal være en god vejføring. Det skal ikke være en, der ødelægger naturen, siger Inge Dahl.

Til jul bliver forundersøgelsen afleveret til politikerne på Christiansborg. Derefter er det op til politikerne at beslutte, om de vil gå videre med projektet. Både fortalere og modstandere, håber at vinden vil blæse deres vej, og politikerne lytter til argumenterne. Foreløbigt blæser svaret i vinden over Horneland.