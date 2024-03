Dømt til anbringelse: 43-årig dræbte sin mor med to knivstik i halsen

Lørdag den 22. juli 2023 blev en 75-årig kvinde dræbt med to knivstik i halsen. Drabet skete klokken cirka 21.30 på kvindens bopæl i Årslev.

Samme aften blev kvindens søn anholdt, efter han selv havde ringet til politiet, og dagen efter blev han varetægtsfængslet, mistænkt for at stå bag drabet.

Den sag skal Retten i Svendborg tage stilling til i dag.

I grundlovsforhøret erkendte kvindens søn at have ført kniven, men erkendte ikke at have haft til hensigt at dræbe hende.

- Jeg havde ikke til hensigt at slå hende ihjel, men hun havde til hensigt, at jeg skulle slå hende ihjel, forklarede manden ifølge Ekstra Bladet ved grundlovsforhøret.

Manden har forud for drabet været indlagt på psykiatrisk afdeling, og varetægtsfængslingen har han afsonet i surrogat på en psykiatrisk institution.

I anklageskriftet til retssagen lægges der også op til, at der ikke skal idømmes en fængselsstraf. Man vil i stedet forsøge at få manden idømt en forvarings- eller anbringelsesdom.