Dreng er alvorligt kvæstet efter politijagt

Efter at være blevet jagtet af politiet er en 16-årig dreng, som kørte på scooter, kommet alvorligt til skade i en trafikulykke i Ringe.

Det oplyser politiet til Fyens Stiftstidende.

Det er uvist, hvad der præcist førte til ulykken. Da der var politifolk involveret, vil politiet over for Fyens Stiftstidende ikke oplyse nærmere, siger vagtchef Bjarne Tykgaard til mediet.

- Den er nu overgivet til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP). Så jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvad der er sket, siger han til Fyens Stiftstidende.

Her lyder det også, at en eller to personbiler kan have været involveret i ulykken, som skete i krydset ved Jernbanegade og Bygmestervej i Ringe.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) bekræfter i en pressemeddelelse, at den har modtaget indberetningen.

DUP skriver, at Fyns Politi indberettede episoden klokken 12.11.

Politiklagemyndigheden har igangsat en undersøgelse af episoden.

Det er en del af DUPs arbejde, at den skal efterforske episoder, hvor folk dør eller kommer alvorligt til skade, imens de er i politiets varetægt, eller som følge af politiets indgriben.

Når DUP har færdiggjort sin undersøgelse, vil den sende en redegørelse til Statsadvokaten i Viborg.

DUP skriver, at man for nuværende ikke kan oplyse yderligere om sagen.