Drømte om at blive bager, men dumpede 9. klasse: - Nu er Kamilla udlært med 12-taller i bogen

Mødet med Morten

Men Kamillas forældre gav ikke op. Hendes far anbefalede hende at aflægge bagermester Morten Madsen fra Sdr. Nærå en visit. Og han tøvede ikke et sekund med at sige ja tak.

- Hos mig er døren altid åben for de unge mennesker. Hvis bare de har viljen til at lave noget. Jeg kunne med det samme se på Kamilla, at hun kunne få benene henover gulvet og flytte sine hænder. Og så er den ikke længere.

At Morten Madsen kunne tage Kamilla direkte i mesterlære uden en bestået 9. klasse skyldes, at han tog ansvaret for at føre hende op til en såkaldt duelighedsprøve efter et halvt år. Den bestod Kamilla med et rungende 12 tal.



Herefter gik det derud af. Den beståede prøve fungerede som adgangsbillet til hovedforløbet på bageruddannelsen, og Kamillas læretid hos Morten Madsen er gået som smurt i olie med op til flere 12-taller i bogen. Det er ikke noget, som hun har været vant til.

- Det var et af de første 12-taller i mit liv. Det var ret fedt at prøve. Så fik man jo penge af de gamle for gode karakterer.