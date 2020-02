E-sportsevent: Fangeleg gør børnene skarpere på tasterne

Der er Counter-Strike, League of Legends og Fortnite på programmet i Faaborg denne weekend. Men ind imellem skal deltagerne også kigge op fra skærmene og dyste i fysiske aktiviteter som for eksempel fangeleg.

- Man skal jo bevæge sig, ellers får man søvnige ben, og det er ikke godt. Der skal lidt movement på, siger 12-årige Silas Boye fra Faaborg.

Læs også Stor e-sportsbegivenhed vender tilbage til Odense

Han er en af deltagerne til bootcampen, og for ham har motionen stor betydning for, hvor godt han spiller Counter-Strike.

- Mine fingre bliver varmere, og min hjerne tænker hurtigere og klogere, siger han.

Mere end Mountain Dew

Arrangøren af bootcampen har valgt, at børnene i løbet af dagen skal afbrydes i deres spil for at bevæge sig.

- Vi har valgt at bevægelse skal være en stor del af det. De kendte er heller ikke blevet dygtige af at sidde på deres flade uden at dyrke motion. Det er vigtigt, at de også får rørt sig, siger Stina Greve.

Læs også Borgmester udfordret i e-sport af 11-årig

For Stina Greve er det vigtigt, at e-sport ikke kun bliver set som blinkende computere og usund mad.

- Der er masser af events, hvor man kan komme til LAN-party og spise chips og drikke cola. Vi vil gerne vise, at e-sport er mere end Mountain Dew og chips. Det kan faktisk være en sportsgren, siger hun.

Bevægelse og gulerødder

Lørdagens bootcamp er den femte i rækken, og der kommer hele tiden flere deltagere til.

Med den stigende popularitet håber arrangøren, at eventet kan inspirere andre og måske fjerne nogle fordomme om e-sport.

- Mange forældre har det svært med, at deres børn gamer. Når de sender dem ned til os og ved, der er bevægelse og gulerødder, så tænker de måske, 'det er ikke så slemt', siger Stina Greve.

Se hele indslaget fra bootcamp i Faaborg herunder.