Efter 38 år lukker dametøjsbutik: 80-årige Ingrid siger stop

I mange år har hun sammen med sit personale forsynet kvinder med alt, hvad en kvindegarderobe skal indeholde. Og når man træder ind i butikken på Algade 36, er det tydeligt, at butikken ikke er som de fleste.

- Vi er lidt den gammeldags butik, og vi har været her i mange år, siger ejeren.

Udvalget er noget af det, der får butikken til at skille sig ud. Den bugner nemlig med alt fra festkjoler til undertøj.

- Vi er ikke så moderne her, men vi sælger nogle varer, og det er hovedsagen, siger Ingrid Rasmussen. Hun sætter stor pris på, at have mange forskellige varer at tilbyde sine kunder.



Hun har ikke forsøgt at få nogen til at overtage forretningen. Derfor bliver det sidste jul, hvor kvinder kan skrive varer fra Butik Katrine på ønskelisten.

- Der er ikke nogen, der kan starte en butik i den her størrelse i dag. Det kan de simpelthen ikke få penge til, siger Ingrid Rasmussen.

Hun forventer, at ejendommen skal sælges, når sidste åbningsdag er overstået.

Brancheforening: En ømtålelig situation



Når særlige butikker som Ingrid Rasmussens skal have nye ejere, så står arvtagerne sjældent i kø for at overtage.

Det fortæller Nikolai Klausen, der er direktør i brancheorganisationen Wear, der er en brancheforening for import, eksport og produktion samt detailhandel, nethandel eller på anden måde handel med beklædning.

- Det er svært, at afhænde butikkerne til nye ejere.

Udviklingen betyder ifølge direktøren, at butikkerne lukker, når ejerne skal på pension, og det vil få de danske handelsbyer til at ligne hinanden.

- Unikke butikker som den i Ringe bliver sværere at finde. Det bliver sværere at se forskel på Ringe, Herning eller Holstebro.

Betyder ikke nødvendigvis tomme lokaler

Han understreger, at det ikke nødvendigvis vil føre til butiksdød, og han mener, at Butik Katrines lokale centralt i Ringe, er så attraktivt, at andre nok skal tage over. Men det bliver formentlig en større kæde, og ikke en butik som Ingrids.