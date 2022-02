Efter flyvende metalstykker: Kommune går ind i sag om farlig fabrik i Højrup

- Vi kommer derud i dag (torsdag, red.) og sætter et byggehegn op rundt om bygningen langs Højrupvej for at sikre imod, at der blæser materialer ud. Og så spærrer vi banestien af i dag, da der kommer blæst i nat. Så det er nogle ting, vi gør her og nu, fortæller chefen for By, Land og Kultur i Faaborg-Midtfyn Kommune, Christian Tønnesen til Fyens.dk.