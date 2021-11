Efter fredelig borgmesterduel i Faaborg: - Det var ikke den store revolution, mener Annette og Gunner

Der havde ellers været noget at hente hos ægteparret for de to duellanter. De stemmer nemlig begge altid personligt til kommunalvalgene.

Men hvem de stemmer på er hemmeligt. Ikke kun for udenforstående, men også over for hinanden.

Det betyder ikke, at det slår gnister i hjemmet i landsbyen Vantinge vest for Ringe.

- Ellers havde vi nok ikke været sammen så længe, konstaterer Gunner Jørgensen.

Annette Jæger Jørgensen og Gunner Jørgensen er begge folkepensionister. Blandt andet derfor ligger kommunens ældrepolitik dem meget på sinde.

I øjeblikket mangler der i omegnen af 100 plejehjemspladser, og det ser Annette Jæger Jørgensen gerne, at der kommer styr på.

- De må finde på et eller andet, siger hun.

Tog den store debat med

Det håbede hun at blive klogere på. Hun og manden var nemlig bare to af flere hundrede borgere, politisk aktive og kandidater, som fra dørene blev åbnet klokken 16.00, blev budt på en stribe debatter.

Således sluttede Valgfolkefesten ikke med borgmesterduellen. Ægteparret så frem til den store afsluttende valgdebat, hvor det var borgerne som satte dagsordenen.