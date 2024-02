Efter stædig kamp får landsby nyt våben mod lange responstider

Vil styrke frivilligheden

Dengang var foreningen ikke optimistisk. For et af kriterierne for at få en akuthjælperordning er, at der ikke må ligge en ambulancestation mindre end 15 minutters kørsel væk. Og Brobys problem var, at der ligger en i Sallinge 11 minutter væk.

De to andre kriterier for at få en akuthjælpeordning er, at området og postnummeret skal have en befolkning på minimum 2.000 borgere, og så skal der være en kvalificeret initiativgruppe bag ansøgningen.

- Hvis vi skulle have fyldt retningslinjerne, ville Broby falde på det ene kvarter, siger Bente Gertz (S) fra Præhospitalsudvalget i Region Syddanmark.

- Men vi har vedtaget, at vi vil styrke frivilligheden. De er nogle ildsjæle, som har taget kurser.

Ifølge Bente Gertz har der ikke været andre akuthjælpeordningsansøgere, der er faldet på, at en ambulancestation ikke må ligge mindre end 15 minutters kørsel væk.

Nu skal Regionsrådet forhandle om Brobys akuthjælpeordning ved næste regionrådsmøde, og det er her, at Præhospitaludvalget anbefaler, at politikerne stemmer ja.

Noget som også Bente Gertz forventer kommer til at ske.

En kæmpe sejr

Og kommer det til at ske, er de frivillige i Broby næsten klar til at rykke ud.

Flere af de frivillige har en sundhedsfaglig baggrund som for eksempel læger eller sygeplejersker, og så skal akuthjælperne også igennem en slags uddannelse.

- Men vi kan nærmest starte, så snart vi har fået ting og sager fra regionen, siger Henrik Wiberg.

- At vi er nået hertil er en kæmpe sejr for os.