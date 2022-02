Efter stor efterspørgsel: Rådgivningscenter for unge åbner i Faaborg

Mangler stadig at rekruttere frivillige

Headspace er støttet af det offentlige og har to ansatte ungerådgivere, men det nye center hviler i høj grad på frivillige, som brænder for at hjælpe unge. Og dem mangler den nye afdeling flere af.

For ungerådgiver Sille Louise Seibert Nielsson er arbejdet med de unge mennesker vigtigt. Hun lægger vægt på at møde de unge, hvor end de er, med nysgerrighed.

- Det er enormt givende at se, hvad det kan give et andet menneske at blive lyttet til og blive anerkendt for de udfordringer, som man nu engang oplever, man har. For her er det på de unges præmisser, så her kan man være tryg og fortælle det, som er udfordringen, siger hun.

Alle kan melde sig som frivillige, så længe man er over 18 år og vil lægge i hvert fald 12 timer i arbejdet om måneden. Efter et halvt til et helt års oplæring er nye frivillige klar til at lytte til de unge, der lægger vejen forbi.