Efter to års corona-tørke åbner Heartland festivalsæsonen på Fyn

Festivalerne er tilbage.

Torsdag åbner den fynske festivalsæson, når Heartland efter to års tvungen corona-pause igen kan slå dørene op for publikum fra klokken 12.

Arbejdet med festivalen, der traditionen tro afholdes i de grønne områder omkring Egeskov Slot, har været i gang i lang tid, og nu er målet tæt på.

- Stemningen er knaldhøj. Folk hernede er glade og har det så godt. Vi er helt forud på alle planer forud for festivalen, fortæller Janne Villadsen, der er program- og udviklingsdirektør på Heartland.

På festivalen, der udover musikalsk besøg fra blandt andet genopstandne Kashmir, Pet Shop Boys, Tobias Rahim, Greta van Fleet, Lisa Ekdahl og Anne Linnet, kan gæsterne ligesom tidligere høre talks, se kunstinstallationer og nyde masser af fynske råvarer i den mad, der bliver fremstillet.

Folkene bag Heartland glæder sig til igen at kunne invitere gæsterne indenfor.

- Jeg ser virkelig frem til at åbne en festival efter to år og se en masse glade mennesker i meget, meget grønne omgivelser. Her har aldrig været så grønt, som der er lige nu, fortæller Janne Villadsen.

Er det noget særligt at lave festival i år efter to års nedlukning?

- Ja, selvfølgelig. Det er dejligt at mærke, hvorfor man går på arbejde hver dag. At se noget skyde op af jorden. Vi bor alle sammen rundt i landet, så der er også stor gensynsglæde ved at gense alle kollegerne.

Hvordan er det at være den første fynske festival?

- Det er helt specielt. Der er en masse, som ikke har været på græs i tre år, så der er en helt speciel stemning. Vi glæder os over at være de første, der kan invitere danskerne til at være sammen i fællesskabet med så mange mennesker igen, siger Janne Villadsen.

Se med og stil spørgsmål hjemmefra

Du kan møde en række af hovedpersonerne på festivalen, når TV 2 Fyn sender 45 minutters liveudsendelse fra festivalen torsdag eftermiddag fra 16.15-17.00.

Du kan blandt andet møde greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, som siden begyndelsen af 1990'erne har drevet Egeskov Slot ved Kværndrup. Slottet har siden 2016 lagt omgivelser til Heartland og vil gøre det igen i år.

Derudover kan du møde festivalens ledelse og en række fynske frivillige, kunstnere og andre aktører på festivalen.

Det hele bliver bliver sendt live på TV 2 Fyns hjemmeside, Facebook og TV 2 Fyns nyhedskanal fra klokken 16.15 til 17.00.



Ser du med på Facebook, kan du stille dine spørgsmål til panelet direkte i kommentarsporet.

Heartland har ligesom alle de øvrige festivaler været aflyst siden 2019. Festivalen har i den mellemliggende periode lavet en ny strategi, der skal sikre en endnu stærkere lokal, fynsk forankring for festivalen, der delvist er ejet af Egeskov Slot.