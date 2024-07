Efterladenskaber i badevandet: Over 100 lokale reagerer skarpt på omstridt projekt

Projektet skal blandt andet godkendes efter naturbeskyttelsesloven og have en vandløbsgodkendelse, og kommunen er myndighed på begge afgørelser.

- Jeg forstår jo på ingen måde, hvorfor vandet fra Noret skal rørlægges over i en lille bugt, hvor vi har én dejlig havn liggende. Fuglevandsfonden uddyber en gang om året Mindegabet ud til Østersøen for, at Norets ynglepladser ikke skal blive oversvømmet. Og det er en god ordning, mener Jack Odgaard.

- Så strømmer vandet fra Noret ud i sejlrenden med det samme, hvor der er meget større vandudskiftning, siger han.

Fiskerne jages væk

Lars Qvistgaard mener, at Fugleværnsfonden vil jage fiskerne ud af Noret, hvor de i dag gerne må fiske, fordi Mindegabet er åbent for indtrængende saltvand.

- Det kan de ikke forhindre, som det er nu, men kun hvis Noret bliver en lukket indsø, siger han.

Jack Odgaard mener, at parterne skal finde sammen og gå i dialog.

-Der skal være plads til alle, siger han.

Også Fugleværnsfondens direktør Thomas Færgeman lægger op til en bedre dialog og information om de faktiske forhold.

Han oplyser over for TV 2 Fyn, at fonden er parat til at tale med borgerne ved Bøjden om alternative løsninger. For kommunikationen har været brolagt med dårlig timing.

Fuglefond taget på sengen

Det er to år siden, at Fugleværnsfonden afleverede et forslag til drøftelse med Faaborg Midtfyn Kommune, og fonden var ikke orienteret om, at kommunen ville sende forslaget til høring, oplyser Thomas Færgeman.

Han oplyser, at der ikke er belæg for at påstå, at fugleekskrementer forurener vandet i noret i betydelig grad. Fra undersøgelser tyder det på, at det udgør nogle ganske få procent af den samlede kvælstofforurening. Den væsentligste forurener er landbruget.

- Vi ser frem til en markvandring i området, hvor alle er inviteret med. Vi snakker også gerne om alternative løsninger. En løsning kunne være et forlænge afvandingsrøret fra Noret ud i Østersøen, selv om det selvfølgelig vil være en dyrere løsning. Jeg ved, at også Faaborg Midtfyn Kommune nu rækker hånden ud til yderligere dialog, siger han til TV 2 Fyn.