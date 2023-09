Efterskole tog mobilerne i tre uger - og vil gøre det igen

Er et politisk forbud mod skærme i skoler og institutioner en god idé?

Forstander på Faaborgegnens Efterskole, Simon Voetmann, er ikke helt sikker.

- Jeg er splittet, jeg kan forstå begge synspunkter, sagde han i aftenens udsendelse umiddelbart efter debatten.

Han kunne godt ønske sig, at efterskoleeleverne havde bedre skærmvaner med fra folkeskolen.

- Regulering kunne være interessant, så de får gode vaner i folkeskolen.

På den anden side, så vil han også gerne selv kunne præge, hvordan skolen skal administrere elevernes skærmforbrug.

Han påpeger, at skolens forsøg med at fratage elevernes telefoner i tre uger, har været en succes. Og han løfter også sløret for, at Faaborgegnens Efterskole kommer til at gentage det ved starten af næste skoleår - og måske kommer flere tiltag til.