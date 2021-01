Efterskoleelever vil isoleres sammen - sender brev til statsministeren

To fynske efterskoleelever Amalie Zoega Beiskjær og Line Rask Rasmussen har fået en idé til, hvordan de og deres skolekammerater kan komme tilbage på deres efterskoler.

De er overbevist om, at det godt kan lade sig gøre uden at sprede smitte, og derfor har de skrevet et brev til statsminister Mette Frederiksen, hvor de foreslår, at man lader efterskoleelever isolere sig sammen på efterskolerne som et lille, lukket samfund.

- Målet med brevet er, at folk skal forstå, at vi savner efterskolen rigtig meget, siger Amalie Zoega Beiskjær, der er elev på Ringe Efterskole, som har været lukket siden 18. december.

- Vi forstår godt, at det er en alvorlig situation, men vi ønsker at komme tilbage, så snart det er forsvarligt, fortæller hun.

I første omgang er eleverne hjemsendt til 17. januar, men ifølge statsministeren skal danskerne forvente, at nedlukningen af Danmark bliver forlænget, og det gælder formentlig også landets skoleelever.

Forstander støtter eleverne

Thomas Danielsen, der er forstander på hendes skole, krydser fingre for, at eleverne snart kan vende tilbage, inden der går for lang tid af det særlige efterskoleår hjemme væk fra skolen.

- Jeg vil gerne bede politikerne tage så meget hensyn som overhovedet muligt til, at de unge mennesker får lov til at komme tilbage på efterskole, så snart det kan lade sig gøre, siger Thomas Danielsen.

