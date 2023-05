På Hjemly Idrætsefterskole ved Ringe har piger figureret på en online rangliste.

Det fortæller DR Fyn, der dog også oplyser, at listen nu er fjernet.

- Det er skræmmende, at der er et behov for at rate hinanden, siger forstander Marie Have til DR Fyn.

Hun ser på sagen med meget stor alvor, men forklarer dog, at listen med pigerne aldrig reelt er blevet rangeret og dermed heller ikke brugt.