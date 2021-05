Egeskov åbnede for en verden af camping og udeliv

Han fortæller, at han som barn var med, når hans far kørte afsted i sin campingbus, og at han og prinsesse Alexandra i dag nyder at sejle, og at være i naturen.

- Det en fascination af naturoplevelser, og også belært af, at Danmark er meget smukt, siger greven og opfordrer: brug vores natur, brug vores land.

- Det er ikke kun camping, det er outdoor, det er at bruge naturen, så det er alt fra et meget simpelt shelter til det bedste glamping (luksuscamping, red.), man kan få.

- Så der er lidt for enhver smag, siger greven om udstillingen og lover, at udstillingen ikke vil stå stille, men vil udvikle sig.

Det er god timing

Anne-Vibeke Isaksen tilføjer, at det er vigtigt for DCU, at museet giver inspiration på et tidspunkt, hvor danskerne for alvor har fundet vej ud i naturen.

- Jeg tror, vi alle sammen har prøvet det her med, at hvis vi har arbejdet eller har haft et arbejdspres, men så snart vi stiller os ud i en skov eller ud til en strand og tager en dyb mundfuld luft ned i vores lunger, så kan vi mærke; "hold da op, der sker noget med mig".

- Og det er jo lige præcis det, vi rammer ind med det her museum. Om det er held eller forstand? Det i hvert fald god timing, det er helt sikkert, siger Anne-Vibeke Isaksen.

Danskerne dyrker naturen mere

Samtidig har coronapandemien været en belejlig størrelse. En undersøgelse foretaget af analyseinstituttet Gallup viser, at halvdelen af de adspurgte syddanskere har brugt naturen mere under coronakrisen, mens 85 procent har planer om fortsat at dyrke friluftslivet.

- Der er ingen tvivl om, at corona har gjort, at vi har været rigtig meget derhjemme, og det kan være dejligt. Men længslen for at komme ud og få noget frisk luft og møde andre mennesker, den er helt absurd stor, siger Anne Vibeke Isaksen.

For flere af de besøgende på åbningsdagen har naturen netop fået en ny betydning under coronakrisen - og de fandt god inspiration på museet.

Museet som inspiration

En af dem er Karen Axelsen og campist. Hun og familien er gået fra campingvogn til telt.

Således står den tætte kontakt med naturen højt på familiens fritidssysler.

- Vi camperer i alle de ferier vi kan komme afsted med det. Det må gerne være godt vejr, man ellers nyder vi det både i solskin og regnvejr.

- Vi synes det var lidt sjovt at komme og se, hvad der egentlig findes af camping-ting og sager, siger Karen Axelsen og finder museet inspirerende - selvom hun og familien har camperet siden børnene var helt små.

- Man bliver inspireret til, hvad man også kan gøre ude i naturen.

Nu håber både greve, prinsesse og den ukronede campingdronning, at der bliver endnu mere plads til naturoplevelser hos fynboerne. Måske endda også selv dyrke det endnu mere.