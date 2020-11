Ejer af kaffebar frygter Trump: - Vi er mange, der går på æggeskaller

Amerikanske Nathan Benson, der ejer Soze Kaffebar og Risteri i Faaborg, synes ikke, at Trump er en særlig god politiker.

Derfor stemte han ikke på ham ved det amerikanske præsidentvalg i 2016, og derfor har han ikke stemt på ham nu.

- Jeg synes virkelig ikke, at han har gjort alle de ting, han har lovet. Jeg tror slet ikke, han har gjort de ting, han skal for USA, sagde han til TV 2 Fyn tirsdag aften.

Allerede tre uger inden selve valgdagen sendte Nathan Benson sin brevstemme, for selvom han har boet i Danmark siden 2013, er det vigtigt for ham at stemme til det amerikanske præsidentvalg.

- Det betyder alt for mig. Mit land derovre bliver smadret i små stykker, og de sidste fire år har det været rigtig svært for mig, siger han.

En anden kan klare det bedre

Både når det gælder coronapandemi, økonomi og fremtiden for USA's rolle i verden har Donald Trump fejlet ifølge Nathan Benson. Det på trods af, at han har haft gode kort på hånden til at levere, mener han.

- Han har haft mulighed for at gøre det meget bedre. Han har haft alle værktøjer i kassen til at gøre det ordentligt, siger Nathan Benson, hvis forældre også stemmer på Biden.

- Vi er rigtig mange lige nu, som går på æggeskaller, fordi det er en farlig situation, vi sidder i lige nu, siger Nathan Benson.

Nu er der ikke andet tilbage end at vente på det endelige valgresultat.

- Jeg har sat en lille smule penge på, at Biden vinder, siger Nathan Benson.

