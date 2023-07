Eksisterende kystsikring erklæres alligevel ulovlig

Det gik lidt for stærkt med at lovliggøre 12 høfder i Faaborg-Midtfyns Kommune.

Det fremgår af en afgørelse fra Miljø- og Fødevarenævnet, der har ophævet kommunens beslutning om at lovliggøre, en ulovligt opsat kystsikring ved Hesseløje.

- Vi vil gå tilbage og kigge på afgørelsen efter sommerferien, udtaler Søren Clemmensen (C), der er medlem af Faaborg-Midtfyns, Teknik- og Miljøudvalg.

I afgørelsen fremgår det, at Faaborg-Midtfyns Teknik- og Miljøudvalg ikke har været grundige nok i vurderingen af sagen. Der er blandt andet ikke blevet undersøgt, om der overhovedet er brug for kystsikring på strækningen, og hvordan høfderne påvirker havbunden og kystmiljøet.

Derimod er afgørelsen ifølge Miljø- og fødevarenævnet udelukkende baseret på en afvejning af de interesser, der vedrører sagen.

Det genkender Søren Clemmensen ikke, tværtimod mener han, at forvaltningen har undersøgt det grundigt ved blandt andet at tage ud til strækningen og tale med beboerne.

- Man kan ikke få en forhåndsgodkendelse på den slags, der er ingen der sagde, at vi gjorde noget ulovligt.

- Vi ved, at høfderne har ligget der i mange år, og at strandarealet ikke er blevet mindre i den tid, de har været opført, så jeg mener, at vi gjorde det bedste for vores borgere, siger han.



De 12 høfder blev opført ulovligt i 2009 af grundejerforeningen Hesseløje, efter de fik afslag fra Kystdirektoratet om at etablere kystsikring i området.

Faaborg-Midtfyns Kommune blev gjort opmærksomme på høfderne i 2019.