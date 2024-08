Ekspert hilser opsigtsvækkende mobilfri tiltag velkommen

- Det spændende bliver at se, hvad en kampagne som den her bringer med sig af nye refleksioner i de respektive familier.

Sådan siger Merete Dalsgaard, der er fagkonsulent ved Center for Digital Pædagogik, til TV 2, efter hun er blevet præsenteret for Faaborg-Midtfyn Kommunes opfordring til, at man tirsdag 20. august mellem klokken 18 og 20 slukker skærmen og telefoner.

- At det er hele familien, der sammen skal gøre det, synes jeg er meget positivt. Mange gange kommer vi til at fokusere for meget på børnenes skærmbrug og for lidt på de voksnes. Det giver en dum skævvridning, der giver anledning til konflikter og mistillid, siger Merete Dalgaard.