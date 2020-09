Elev på Faaborg-skole testet positiv for coronavirus

Forældre til eleverne i overbygningen på Øhavsskolen i Faaborg er lørdag blevet orienteret om, at en elev er blevet testet positiv for coronavirus.

Det skriver Faaborg-Midtfyn Kommune i en pressemeddelelse.

Skolen samarbejder nu med Coronaopsoring, som er en afdeling under Styrelsen for Patientsikkerhed, om at opsore de personer, der har været i tæt kontakt med eleven.

Derudover er hele skolens 7. årgang sendt hjem og vil mandag modtage fjernundervisning. Også 7. årgangs lærerteam er sendt hjem. I alt 90 elever er sendt hjem.

- Set i lyset af det, der er sket på UCL, så vil vi gerne være ekstra forsigtige, og det er derfor, vi vælger at sende årgangen hjem, siger Øhavsskolens skoleleder Henrik Andersen til TV 2 Fyn

I løbet af den seneste uge er der blevet konstateret 38 smittetilfælde blandt personer med tilknytning til produktionsskolen UCL's campus på Niels Bohrs Allé i Odense.

Eleven på Øhavsskolen går på skolens overbygning, som går under navnet Afdeling Svanen og ligger i midtbyen ved Faaborghallerne.

Ifølge skolelederen ved man endnu ikke, hvor smitten er opstået.