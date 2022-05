Ella er på virksomhedsbesøg: Nu giver undervisningen mening, siger matematiklærer

- Det er jo meget godt sådan, at have et indblik i det, så man ikke bare står og ved ingenting om nogen ting, når det er, man skal finde ud af det.

Sådan siger Ella Broby Henriksen. Hun er elev i 6.a på Nordagerskolen i Ringe, og Ella rammer meget godt den mission, som Faaborg-Midtfyn Kommune er på.

Kommunen har med projektet "Erhvervsrygsækken" sigte på at polstre eleverne i folkeskolen til at kunne tage et valg om uddannelse på et solidt grundlag.

Og det er der nok god grund til. På landsplan er det kun hver femte af de unge, der efter 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse.

Men i Faaborg-Midtfyn Kommune er det næsten hver tredje. Således har kommunen allerede flyttet unge fra for eksempel det almene gymnasium til de erhvervsrettede uddannelser på EUD.

Langt sejt træk

Men selvom kommunen allerede sidste år modtog prisen Falkeprisen af Børne- og Undervisningsministeriet for arbejdet med netop at gøre en særlig indsats for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne, så er der lang vej endnu.

- Det er et rigtig langt sejt træk det her. Det er mange års forsømmelser, som vi skal forsøge at rette op på, siger Anders Granhøj.