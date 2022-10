Energikrise presser familie til kanten: Man bider af børnene og det gnaver i ægteskabet

Den kommende vinter bliver ekstremt dyr for landets fattigste familier.

Det viser en ny beregning fra Tænketanken Kraka.

For ser man på de ti procent fattigste naturgasopvarmede hustande, skal de ifølge beregningen reservere mere end 20 procent af deres årsindtægt udelukkende til opvarmning.

I Allested på Midtfyn er beregningen allerede virkelighed. Og håbet er politisk handling.

- Det tærer enormt psykisk. Det tærer også på familien. Man bider måske lidt af børnene, og det gnaver lidt i ægteskabet. Og det hele bunder jo i frustrationer over en økonomi, som slet ikke hænger sammen længere, siger Dorthe Bogetoft-Bach.

Hun er førtidspensionist. Og hendes kone er i voksenlære. Der er ikke mange penge at rutte med.

Men siden februar har de haft en månedlig udgift på samlet set 6.000 kroner til el og gas.

- Vi havde heldigvis en fornuftig økonomi, men nu er opsparingen ved at være brugt. Så er der kun rådighedsbeløbet tilbage. Det er der, vi finder pengene lige nu. I værste tilfælde ender det med tvangsauktion, siger Dorthe Bogetoft-Bach.

Normalt betaler familien cirka 3.500 kroner i kvartalet for gas. Seneste aconto-regning lød på 16.000 kroner. Det til trods for, at gasfyret kun leverer varmt vand til vandhanen.

Dermed ligner familien statistikken.

For blot to år siden behøvede de ti procent fattigste familier ifølge Kraka kun at reservere godt fem procent af indtægten til opvarmning.

- Vi har slukket for varmen i hele huset. Nu bruger vi en gasovn. Og vi tænder kun en enkelt lampe om aftenen. Telefonen lader vi op i bilen, siger Dorthe Bogetoft-Bach.

- Hvor bliver hjælpen af?

Derfor undrer Dorthe Bogetof-Bach sig over, hvor hjælpen bliver af.

- Det her har stået på siden februar, og der er jo ikke rigtig nogen, der har trukket i nødbremsen. Jeg ville ønske, at politikerne tog ansvar, siger Dorthe Bogetoft-Bach.

Ved TV 2 Fyns valgdebat søndag aften var der samme efterspørgsel på politisk handling.

Her fremhævede politikerne tiltag som forårets varmecheck til særligt udsatte borgere og det såkaldte energilån, regeringen for nylig lancerede, og som træder i kraft fra første november.

- Men det, der selvfølgelig skal hjælpe alle, er for det første, at vi nu har barberet elafgiften helt ned, lød det fra fynskvalgte klimaminister Dan Jørgensen (S).

Det er imidlertid et tiltag, der kun får et fnys med på vejen i Allested.

- Det er jo til grin. Elafgiften er jo eksploderet. Jeg snakkede lige med mit energiselskab, og der fik jeg at vide, at min pris nu er 6,5 kroner per kilowatt. Så hjælper de øre jo ingenting, siger Dorthe Bogetoft-Bach.

SF: Fjern gasafgiften midlertidigt

Ved valgdebatten søndag kom det også frem, at SF vil reducere gasafgiften.

- Vi har blandt andet foreslået at fjerne gasafgiften hen over vinteren. Det vil give en lettelse på mellem 4.000 og 6.000 kroner per husstand.

Et forslag, der ville kunne mærkes i Allested. Men der er også en bagside:

Når politikerne holder igen med at støtte økonomisk, handler det jo også om, at de er bange for at puste til inflationen. Ville du ikke være bange for det?

- Det kunne man godt tænke. Men så voldsom som inflationen har været, så meget økonomisk håndsrækning får vi jo ikke, siger Dorthe Bogetoft-Bach.

Der skal med andre ord rigtig mange penge på bordet, før familien i Allested kan sige, de ikke længere står på kanten af fattigdom.

- Politikerne mangler simpelthen at træde i karakter og sige: "Vi er i en krise hele landet, og vi er i samme båd. Så lad os lige hjælpe hinanden og løfte i flok". Det mangler politikerne at gøre, siger Dorthe Bogetoft-Bach.

Og hun er altså ikke den eneste, der presses af rudekuverterne. TV 2 Fyn har bedt fynboerne skrive ind med deres oplevelser.