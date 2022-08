Enhedslisten sejler i protest mod Als-forbindelse: - Det vil være forfærdeligt for havet

Farvandene syd for Fyn er sårbart naturområde. Og en ny Als-forbindelse er noget, der deler vandene.

Derfor sejlede Enhedslisten fra mandag rundt under protestflag med sejlskibet Lady for at protestere mod en kommende broforbindelse mellem Als og Fyn.

Partiet mener, at en ny forbindelse vil skade havmiljøet og naturen med mere forurenende biltrafik og være en belastning for området ved Svanninge Bakker.

Folketingskandidat for partiet, Vibeke Syppli Enrum mener derfor, at tilstedeværelse ude på selve havet kan skabe opmærksomhed.

- Det skaber mulighed for at komme i dialog med folk - for ellers er det meget envejs, hvor nogle kommunalbestyrelser fortæller os, at det bliver rigtig godt at få en bro.

Forundersøgelse skal sikre fakta

Sejlturen begyndte fra Nyborg i nord og skal ende ved Haderslev og Sønderborg i Syd.

Folketinget har for nyligt besluttet at lave en forundersøgelse af broens konsekvenser for naturen. Og den forundersøgelse mener borgmester i Faaborg-Midtfyn kommune Hans Stavnsager skal ligge til grund for en fremtidig beslutning.

- Jeg håber, at vi alle holder et åbent sind således, at når forundersøgelsen er færdig og fakta ligger på bordet, at vi så der tager endelig stilling hver især, så man ikke låser sig selv på en holdning på forhånd.



Men det til trods, mener Vibeke Syppli Enrum, at der allerede er vigtige faktorer, der bliver overset og ignoreret.

- Dels den forurening, der ligger om Himmark Strand (på Als, red.) og så er der derudover et stort område, hvor man efter Anden Verdenskrig smed krigsmateriale, gasser og alt muligt andet ud som man risikerer at rode op i.

Derfor mener hun, at planerne skal droppes.

- Udover at havet i sig selv er sårbart, så risikerer man også at rode op i noget vil gøre det helt forfærdeligt, og derfor skal vi ikke have den bro. Vi må lære at rejse på andre måder.

Modstanderne af broen øjnede ellers nyt håb tidligere på året, da den ny transportminister Trine Bramsen trådte til.