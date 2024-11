Enorm bro fra Fyn til Jylland har også fundet vej til finanslov

Den nye finanslov udmønter flere penge til at undersøge adgangsvejene til en ny fast forbindelse mellem Als og Fyn.

I finanslovsaftalen for 2025 står der, at strækningen mellem Faaborg og Kværndrup skal undersøges som et ligeværdigt alternativ til strækningen mellem Faaborg og Årslev.

Det betyder, at man samlet set får et bedre beslutningsgrundlag for, hvor og hvordan en fast forbindelse med tilhørende landanlæg kan blive anlagt bedst muligt, skriver AlsFynForbindelsen i en pressemeddelelse.

Målet med en fast forbindelse mellem Fyn og Als er at bringe landsdelene tættere sammen og dermed skabe grundlag for både vækst og nye udviklingsmuligheder.