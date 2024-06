Den midtfynske festival Heartland har siden begyndelsen i 2016 udvidet sin kapacitet med 30% til i år at rumme 23.000 gæster.

Trods frygt for at miste sin intime atmosfære, mener besøgende som Louise Lundstrøm, at festivalen stadig bevarer sin unikke stemning. Med flere scener og et bredere publikum er der dog bekymringer om, at fokus flyttes fra musik til andre aktiviteter som talks og madoplevelser.