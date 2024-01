Erik har 100.000 kroner ude at svømme efter stormflod

2000 danskere venter på en afgørelse fra Naturskaderådet, for at få erstattet skader i forbindelse med stormfloden, der for alvor ramte for tre måneder siden.

En af dem er Erik Knud Andreasen, som bor lige ned til vandet i Faaborg.

- Vandet blev så højt, at det steg op af kloakkerne, og det kunne ikke komme nogen steder hen, siger han.

Og det kunne altså også mærkes i kælderen. Han er nu efterladt med en stor regning, men ved endnu ikke, om han får den dækket.

- Jeg regnede med, at når der blev erklæret stormflod, så ville det blive dækket. Men jeg har ikke nogen garanti for det. Foreløbig er det fra min egen lomme, siger Erik Knud Andreasen.