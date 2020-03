EU-lov ordnes fra sommerhus: - Der er ting, vi ikke kan udskyde

Klokken 10.00 tikker der en stemmeseddel ind på Christel Schaldemoses computer.

Snart er den på vej ud af printeren på bordet i sommerhuset i Faaborg.

Med en kuglepen markerer hun, hvad hun stemmer, tager et billede af stemmesedlen med sin mobil og sender det til en særlig mailadresse i Europaparlamentet i Bruxelles.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende, siger Christel Schaldemose (S) til TV 2/Fyn.

I det øjeblik hun sender billedet afsted per mail til Bruxelles, har hun og de andre medlemmer af Europaparlamentet stemt om milliarder af kroner.

- Der er ting, som vi ikke kan udskyde, for vi stemmer om at bevillige 246 milliarder kroner til medlemslandene, forklarer Schaldemose.

- Det bliver vi nødt til at gøre, for pengene skal hjælpe dem i corona-krisen. Men det er en meget speciel situation at være i. Især når man har et arbejde, der er så internationalt præget.

En meget speciel dag

Christel Schaldemose har været i Danmark siden dagen efter, statsminister Mette Frederiksen lukkede store dele af Danmark ned onsdag den 11. marts.

- Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Der har været frygt for terrorangreb og andre udfordringer, hvor vi for eksempel ikke måtte flyve til Bruxelles, men det her er meget mere omfattende og meget mere skræmmende, siger Christel Schaldemose.

Nu er hun hjemme på Fyn, hvor hun fortsætter det politiske arbejde fra Faaborg. Imens er medarbejderne i parlamentet sendt hjem til deres lejligheder i Bruxelles.

Schaldemose har dagligt kontakt med dem via internettet.

- Noget af det, jeg har konstateret, er, at det gør en kæmpe forskel at være ved siden af hinanden. Det er også noget sværere at tale mine italienske, spanske og franske kollegaer på nettet. Vi skal være fysisk sammen, for den personlige kontakt betyder rigtig meget, siger det fynske medlem af Europaparlamentet.

Afstemningerne, som Christel Schaldemose deltager i, skal sikre penge til de europæiske medlemslande, så de kan holde gang i virksomheder og arbejdspladser, siger hun.