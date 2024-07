Eventyrlig ferielejr giver udsatte børn minder for livet

Leg, venskaber og timevis af hygge.

Det er nogle af de ting, børnene kan se frem til på Ungdommens Røde Kors' ferietilbud Eventyrlejren.

- Første år var nok den bedste uge nogensinde. Jeg har fået mange venner - rigtig mange endda, siger 12-årige Falke Lui Meng fra Odense.

I alt er 60 børn og unge samlet på Ringe Fri- og Efterskole på en uges sommerferie, hvor muligheden for at danne nye interesser og fællesskaber er i højsædet.

- Vi prøver at pakke lejren med så mange oplevelser som overhovedet muligt og få dem til at snuse til nogle ting, som de kan tage med hjem og videreudvikle på, siger lejrleder Bjørn Akiboh Sørensen.

Blandt de mulige aktiviteter er blandt andet dans, cirkus og en tur til BonBon-Land på programmet.

- Inden, jeg skal herhen, kan jeg slet ikke sove om natten, fordi jeg glæder mig så meget. Det er vildt sjovt. Man kan gøre, hvad man vil, de voksne er søde, og man får helt vildt mange nye venner, siger 10-årige Lousin Nuraldin Mohamed fra Faaborg.

Forbeholdt børn med behov

De tilmeldte børn kommer ikke fra nemme vilkår. De har det tilfælles, at de kommer fra familier, som på grund af sociale eller økonomiske udfordringer ikke selv har mulighed for at tage børnene med på sommerferie.

- Alle børnenes skolekammerater har oplevet noget i ferien, og derfor er vigtigt, at de kan komme hjem og fortælle om noget og ikke føle sig udenfor. Derudover er det også en mulighed for at opleve nogle voksne, der har lidt bedre tid til dem, end de måske er vant til i hverdagen, fortæller lejrleder Bjørn Akiboh Sørensen.