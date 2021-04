Få påskebesøg hos Martin og Lise-Lotte - kom med i stalden her

Der er fuld fart, krumspring og spjæt, når de nye lam prøver benene af i halmen hos Gårdbutikken Birkholm i Ringe.

Det plejer at ske til stor glæde for de mange besøgende. Men igen i år har det været en stille påske på gården, fortæller ejerne Martin og Lise-Lotte Phillip.

- Det har været en trist påske. Vi plejer at have børnene hjemme for at hjælpe os, så der er nogen til at vise rundt, være i stalden, grille pølser og stå i butikken. Der plejer at være gang i den, siger Lise-Lotte Phillip.

Indtil videre har Birkholm fået 24 nye lam. Under normale omstændigheder havde de tiltrukket op til 200 besøgende fra hele Fyn, fortæller gårdejeren.

- Det har vi af gode grunde ikke kunnet sidste år og i år, fordi corona er kommet i vejen, siger hun.

Ringer langvejs fra

Coronavirussen har fortsat sit tag i samfundet, og selvom gæsterne er langt færre end tidligere, er de ikke helt blevet væk.

- Folk hungrer efter at komme ud. Der er mange, der ringer, selvom de bor langt væk, og spørger, om de må komme forbi med børnebørnene, siger Martin Phillip.

Derfor er det også endt med, at der har været nogle familier på besøg, men det har ligget mere spredt ud over påsken.

Imens går arbejdet på gården videre.

- De nyeste lam kom i går eftermiddags, og der mangler stadig et par stykker, siger Martin Phillip.

Lammene er i hopla og kan hoppe højt. Se springet i aktion i videoen øverst i artiklen.