Faaborg i stedet for Mallorca: - Vi får det bedste ud af Danmark

- Vi skulle have været på Mallorca, men det er så blevet til Faaborg, siger Allan Christensen.

Sammen med sin hustru og to børn har han taget turen fra Silkeborg til Fyn for at overnatte på Hotel Faaborg Fjord, som konsekvens af de lukkede grænser til Sydeuropa.

For mens andre hoteller kæmper med at tiltrække konferencegæster eller helt holder lukket hen over sommeren, bliver Hotel Faaborg Fjord kimet ned af hotelgæster, der ønsker at booke et ophold i det sydfynske.

- Allerede nu har vi et sted mellem 12.500 og 13.000 gæster booket til sommeren, siger salgschef hos Hotel Faaborg Fjord Maria Klausen.

Sydeuropa eller sydfyn

Da familien Christensen fra Silkeborg måtte se i øjnene, at det ikke blev til en charterferie i Spanien denne sommer, besgyndte de at søge efter alternativer i Danmark.

- Vi ville gerne til Fyn. Vi har tidligere været både nord på og i Svendborg, men nu ville vi gerne prøve Faaborg, siger mor Marianne Christensen.

Familiens søn Martin Christensen var ikke begejstret ved første tanke om den sydfynske by, men accepterede den nye feriedestination.

Det er ikke meget anderledes at være på et sydeuropæisk hotel. Det gode er, at det er lidt mere stille og roligt, end når man kommer sydpå til feriestederne. Børnene savner måske lidt bedre vejr og en pool, men det er vist det. Marianne Christensen, Silkeborg

- Jeg tænkte: øv. For jeg ville gerne have været til Spanien, men det er også fedt at komme til Fyn. Jeg har ikke været her så meget, siger han.

Selvom Faaborg måske ikke kan måle sig med de sydeuropæiske ferieøer, oplever de på Hotel Faaborg Fjord, at de danske turister kommer for at opleve lidt af det samme.

- De spørger rigtig meget til vandet. Og så vil de gerne have tosomhed. En flaske vin på stranden og en tur op i skoven, siger Maria Klausen.

Der er god udsigt til strand fra Hotel Faaborg Fjord. Og det er netop vandet, der trækker gæsterne til. Foto: Ole Holbech

Samme linje over hele Fyn

Ikke kun hotellet i Faaborg oplever, at det vælter ind med bookinger.

På Danhostel i både Kerteminde og Svendborg oplever ejerJohn Haurits en lignende tendens.

- Normalt kommer gæsterne først i starten af juli måned. De er allerede startet med at komme nu, og det er helt sikkert grundet de lukkede grænser, fortæller han.

Han tror, at det er gået op for danskerne, at det handler om at bakke op om eget land. Og Fyn har masser at byde på.

- Vi kan tilbyde danske forhold. Vi har nogle super badestrande og masser af attraktioner, siger John Haurits.

Efter et frustrerende kvartal med corona-nedlukning af hotellerne, er han derfor glad for, at så mange har valgt at booke et ophold på danske hoteller.

- Det begynder at lysne nu, siger han.

Mere roligt

Tilbage på Hotel Faaborg Fjord ser familien Christensen frem til tre dage med fynske oplevelser, hvor både minilandsbyen i Faaborg, Langelandsfortet og Odense by er på aktivitetsplanen. For dem var det afgørende, at der var oplevelser til børnene.

- Det er ikke meget anderledes at være på et sydeuropæisk hotel. Det gode er, at det er lidt mere stille og roligt, end når man kommer sydpå til feriestederne. Børnene savner måske lidt bedre vejr og en pool, men det er vist det, siger Marianne Christensen.

De er begge enige om, at man sagtens kan holde en god ferie på Fyn.

Familien Christensen nyder deres ophold i Faaborg. Foto: Ole Holbech

- Det handler bare om at være sammen som familie og komme lidt ud af de vante rammer, siger Marianne Christensen og kigger på sin familie.

- Vi får det bedste af Danmark. God mad og hygge, som er det, Danmark kan. Så behøver man ikke at tage længere end til Faaborg, bakker Allan Christensen op.