Faaborg-Midtfyn vil have specialklasser på alle skoler

Fremadrettet skal der være specialklasser på alle skolerne i Faaborg-Midtfyn.

Det har kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune besluttet onsdag.

- Vi står overfor en af de største forandringer på skoleområdet i nyere tid. Ét er, at vi skal have specialklasser på alle skoler. Noget andet er den kulturforandring, den nye model forudsætter. Vi har gode erfaringer fra skolerne – og ikke mindst pilotprojektet – men nu skal den fællesskabsorienterede tænkning stå sin prøve for alle medarbejdere på alle skoler, siger Lea Sztuk Haahr, formand for Opvækst- og Læringsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Den nye model koster 64 millioner kroner – det samme beløb som i dag bruges på de nuværende specialklasser og støttetimer. Pengene skal derfor omfordeles og bruges på de nye specialklasser.



De første ændringer træder i kraft i løbet af 2024, og den nye model vil være fuldt indfaset i 2027.