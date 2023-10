Faaborg Røgeri var 10 centimeter fra oversvømmelse

Faaborg Røgeri Cafe ligger ved havnekajen, og natten igennem har ejer Line Klivager holdt godt øje med vandstanden.

- Det har været en vild nat, siger hun.

På røgeriets Facebookside har hun lagt nogle videoer op, hvor man kan se, hvordan de har forsøgt at forskanse sig bag sandsække og røde vægge.

Men i løbet af natten til lørdag var det tæt på at gå galt.

- Da vandet stod højst, havde vi 10 centimeter mere at give af, og vinden gjorde, at store bølger skvulpede ind over. Så vi har haft gang i pumperne hele natten for at holde det i skak, siger Line Klivager.