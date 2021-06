Faaborg skal sikres mod oversvømmelser for en million kroner

Derfor er det også godt nyt for faaborgenserne og Faaborg-Midtfyn Kommune, at der nu kommer ekstra penge til stormflodssikring på havnen.

De er nemlig én blandt de i alt ti danske kommuner, der er udvalgt til at modtage støtte.



Det stigende havvand

Der er tale om én million kroner fra Kystdirektoratet og Realdania, som skal igangsætte den indledende fase af klima- og stormflodssikringen.



- Stormflodssikring har stor betydning for hele byen, siger Faaborg-Midtfyn Kommunes borgmester Hans Stavnsager (S) i en pressemeddelse.

- Både for erhverv og borgere, der har oplevet skader som følge af stormflod og højvande og for dem, der er i risiko for at opleve det i fremtiden.