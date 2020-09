Faaborg: Skolesammenlægning droppet

Flere politikere i Faaborg har ønsket at sammenlægge Øhavsskolens to afdelinger Uglen og Svanen. Planen var at nedrive den gamle Toftegårdsskole, hvor Uglen nu holder til, og i stedet udstykke området til byggegrunde.

Det forslag er fredag blevet taget af bordet.

Det fortæller Faaborg-Midtfyn Kommune i en pressemeddelelse fredag eftermiddag.

– Forslaget om at samle Øhavsskolens to afdelinger har fyldt meget hos rigtig mange forældre og borgere i Faaborg. Vi har lyttet til de mange input, og vi er nu blevet enige om at fastholde afdeling Uglen, siger borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager.

Samlingen af Øhavsskolens to afdelinger blev taget af bordet under forhandlingerne om kommunens budget for næste år.

Mandag kunne TV 2 Fyn fortælle, at flere forældre til elever på især Uglen frygtede, at en ny sammenlægning kunne få konsekvenser for trivslen på skolen.

Nu kan forældre og elever altså ånde lettet op.

Gruppeformændene indstiller i stedet, at der bliver afsat midler til både at renovere Øhavsskolen afdeling Uglen og til at forbedre trafiksikkerheden for de børn, der skal til og fra skolen.

Som del af forhandlingerne forøges puljen til cykelstier og trafiksikkerhed. En del af den forøgede pulje afsættes til at sikre en bedre sammenhæng i Faaborg for bløde trafikanter.

Forhandlingerne om budget 2021 er fortsat i gang og forventes at løbe frem til fredag den 18. september.