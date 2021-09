Søren Hansen trykker ’enter’ på tastaturet, og hans kommentar bliver slået op på Facebook. Kort efter kan han læse, at han er ”en landsforræder og indbegrebet af en fuldkommen hjerneblødning”.

- Jeg synes, det er noget af det værste, man kan kalde et andet menneske. Det er en meget alvorlig anklage at komme med, siger Søren Hansen.

I sin kommentar havde Søren Hansen skrevet, at han var glad for, at regeringen havde besluttet at bringe børn af danske statsborgere hjem fra Syrien.