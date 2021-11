Fadøl og valgsted: - Jeg er måske på Danmarks hyggeligste valgsted

Blandt fadølsanlæg, hvide duge og stearinlys kan borgerne i Brobyværk afgive deres stemme. I Brobyværk skal man nemlig afgive sin stemme på den næsten 400 år gamle kro.

Traditionen lever videre

Det er til stor glæde for den lokale restauratør, at kroen også er et valgsted.



- Der er nogen, der aldrig har været her før. Så det er fedt, at folk kommer her og stemmer.

I Brobyværk skal omkring 1.100 borgere forbi den lokale kro med deres valgkort.

- Det er fedt, fordi vi er ret nye her på kroen. Vi vil gerne beholde traditionen om, at vi er et valgsted. Det er vores måde at vise, at vi gerne vil lokalsamfundet.